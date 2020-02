Caltanissetta: una serie di eventi alla scoperta dei Moncada in ricorrenza del 400esimo della morte di Donna Aloysia Moncada.

In occasione del quattrocentesimo anniversario della morte di donna Aloysia Moncada de Luna e Vega, che ha dominato la scena politica, economica e culturale sia della Sicilia che della nostra città nella seconda metà del Cinquecento, Palazzo Moncada sarà il protagonista di una serie di eventi organizzati dalla Pro Loco di Caltanissetta in collaborazione con l’Associazione Alchimia e l’Istituto Musicale V. Bellini, e con il patrocinio del Comune di Caltanissetta, della Soprintendenza BB. CC. AA., dell’Assessorato Regionale al Turismo, dell’Ufficio Cultura della Diocesi, dell’Osservatorio delle Arti Decorative in Italia.

La manifestazione che ha per titolo “Alla scoperta dei Moncada: Donna Aloysia Moncada 1620-2020” si svolgerà dal 20 al 29 febbraio 2020, presso il piano nobile di Palazzo Moncada dove sarà realizzata una mostra di pittura a cura dell’artista Calogero Termini dedicata a Sofonisba Anguissola, e l’esposizione di un abito rinascimentale.

Nel corso dell’evento si svolgeranno quattro convegni che intratterranno gli intervenuti sulla storia di Sofonisba Anguissola, a cura del Prof. Claudio Gulli, Storico d’Arte, sulle Arti decorative, illustrate dalla Prof.ssa Rosalia Margiotta dell’Università di Palermo, sulle mense rinascimentali a cura della Prof.ssa Marina Castiglione dell’Università di Palermo, sull’Architettura dell’epoca, sulla quale interverranno la Soprintendente Arch. Daniela Vullo e l’Arch. Giuseppe Giugno, ed infine sulla storia di Caltanissetta, con riferimento alle figure della famiglia Moncada, per la quale interverranno la Prof.ssa Simona Laudani e la Prof.ssa Rosanna Zaffuto.

Le serate saranno arricchite da interventi musicali a cura dell’Istituto Vincenzo Bellini con esibizioni di artisti di chitarra classica, ensamble vocale, flauto e fisarmonica. Inoltre per la serata finale è prevista una esibizione di danze storiche.

Alle ore 17,30 del giorno 25 presso la chiesa di San Domenico sarà celebrata una santa messa in memoria di donna Aloysia Moncada.

Il 28 febbraio, durante la serata denominata “Notte Bianca Moncadiana” si procederà alla premiazione dei concorsi svoltisi sul tema, indirizzato agli istituti di studi superiori della città.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.prolococaltanissetta.com, dove entro il prossimo fine settimana, sarà possibile visionare il programma dettagliato e l’orario degli eventi.