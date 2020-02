Enna: Rifiuti, il consigliere Marino chiede all’amministrazione “fatti e poche parole”

Il consigliere del Pd Stefania Marino ha inviato una nota stampa relativa alla tassa sui rifiuti (Tari).

Eccola qui di seguito.

“Stesso identico problema dell’anno 2018 scorso con il pagamento della tassa sui rifiuti (Tari) .

Nei modelli di pagamento si legge in ordine:

Avviso n……

del OTTOBRE 2019

Di fatto le bollette sono arrivate in questi primi giorni di FEBBRAIO 2020 con la prima

rata già scaduta a GIUGNO 2019, la seconda rata DICEMBRE 2019.

… Chiediamo all’amministrazione comunale in carica un comunicato ufficiale che la impegna a rimodulare le scadenze ad APRILE 2020 GIUGNO 2020 ovviamente senza nessuna sanzione ai contribuenti cittadini Ennesi.

Questa reiterata violazione dei termini logistici sulla preparazione ed emissione è un ulteriore segno di quanto questa amministrazione oltre ai “ai LUSTRINI” di facciata non ha, dopo 5 anni il polso e la buona gestione della cosa pubblica.

Non credo ci siano scuse attendibili.

Ci aspettiamo solo un immediato comunicato sul provvedimento richiesto.

Rigettiamo di già ogni argomento e replica sterile.

FATTI e poche parole sono graditi”.