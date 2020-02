Enna: Questura, prende servizio il Commissario Sonia Cavallo

Si è concluso venerdì 31 gennaio presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma il 5° ciclo di formazione del 1° Corso per Commissari della Polizia di Stato.

Sul piazzale della Scuola, alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto dr. Franco Gabrielli, si è tenuta la cerimonia di fine corso con la rituale consegna della sciarpa tricolore a tutti i partecipanti, segno distintivo dell’Autorità di Pubblica Sicurezza e funzione riconosciuta solo ai Funzionari della Polizia di Stato.

Tra i frequentatori il Commissario della Polizia di Stato CAVALLO Sonia, che ha superato il Corso di Alta Formazione in Scienze per la Sicurezza in convenzione con l’Università “Sapienza” di Roma, assegnato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza alla Questura di Enna, dove, nella mattinata di oggi, dopo essere stato ricevuto dal Questore, ha preso servizio.

Il Commissario CAVALLO, che proviene dai ruoli interni, avendo per ultimo rivestito la qualifica di Sostituto Commissario Coordinatore, ha una lunga carriera professionale e operativa alle spalle, con ultima sede il Commissariato di P.S. di Piazza Armerina, svolta prevalentemente nell’ambito della polizia di prevenzione e dove si è contraddistinto nel corso di diverse attività.

Al Funzionario il Questore ha dato il benvenuto, augurando buon lavoro.