Caltanissetta: servizi preventivi per le “stragi del sabato sera”, la Polizia Stradale denuncia due persone.

La Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta nel corso del fine settimana, nell’ambito dei servizi preventivi per le c.d. “stragi del sabato sera”, ha intensificato i controlli lungo le arterie stradali della provincia. Un ventitreenne, originario di Petralia Sottana, che transitava sull’A/19 alla guida della propria autovettura, a velocità elevata in un tratto stradale interessato da restringimento, è stato fermato dai poliziotti e sottoposto a controllo. L’alcol test è risultato positivo, con un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro (g/l), e il giovane è stato denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcool, sanzionato con la sospensione della patente di guida e il fermo amministrativo del mezzo. Un trentanovenne, alla guida del proprio mezzo, è stato fermato, invece, sulla strada statale 640, nei pressi dello svincolo di Santa Caterina Villarmosa. Nel corso del controllo gli agenti l’hanno trovato in possesso di marijuana, occultata nella borsa a tracolla. L’uomo ha dichiarato di utilizzare lo stupefacente per uso personale. All’uomo è stata contestata la sanzione amministrativa di cui all’art.75 del D.P.R. 309/1990 e ritirata la patente di guida.