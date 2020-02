Calcio: ancora una sconfitta per l’Enna, il Santa Croce vince 1-0

E’ arrivata qualche minuto fa una nuova sconfitta per l’Enna nel campionato di Eccellenza. Nella gara del pomeriggio valida per la ventesima giornata, il Santa Croce ha avuto la meglio con il risultato di 1-0 sulla squadra allenata da Salvatore Brucculeri.

Per i padroni di casa il gol partita è stato siglato da Reinero ad inizio ripresa (al 47’).

In classifica il Santa Croce sale a 27 punti punti, l’Enna rimane inchiodata al penultimo posto a 10 punti.

Domenica prossima l’Enna osserverà il turno di riposo, il campionato per i gialloverdi riprenderà in casa il 16 Febbraio contro lo Sporting Pedara.