Enna: commissione Museo del Mito, Marino (Pd) “si escludono giovani professionisti della città”

La terza commissione consiliare, lo scorso mercoledì, ha audito il Sindaco di Enna in merito alla problematica della composizione della commissione di esperti per l’istituzione del Museo Multimediale del Mito, che ha visto scendere in campo tutte le Associazioni Nazionali Professionali Italiane di Antropologia (ANPIA), dopo l’esplicita esclusione dagli esperti che la compongono della figure professionali previste invece dalla legge.

Le opposizioni presenti hanno aspramente criticato la scelta della Giunta Dipietro. In particolare, il Presidente della III commissione Stefania Marino (PD) ha evidenziato come, “nonostante il museo del mito possa rappresentare una tematica interessante, il modo di agire dell’amministrazione ha puntualmente escluso giovani professionisti presenti in città, che come tanti altri, sono costretti a trovare altrove stimoli o sbocchi inerenti ai propri studi”.

Continua il presidente della terza commissione, “le sterili risposte sulla gratuita della figura, siamo certi che su questo punto abbiamo la possibilità, se di gratuità si parla, di coinvolgere quanto e quanti si vogliono spendere allo stesso modo. Non ci sfugge che nel merito l’attribuzione della funzione non possa poi creare presupposto futuro per incarico retribuito. Comunque la città della cultura avrebbe necessità di obiettivi chiari e definiti”.