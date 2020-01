Caltanissetta: ruba prodotti per l’igiene dal valore di 300 euro al supermercato, denunciata.

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica una trentaquattrenne di nazionalità romena, gravata da precedenti giudiziari, per il reato di furto aggravato. La donna, ieri mattina, è stata sorpresa dal personale della sicurezza di un supermercato ubicato in via Salvo D’Acquisto, mentre passava dalle casse, dopo aver pagato un pacco di biscotti. La sicurezza è stata allertata dal sistema antitaccheggio. Nonostante l’allarme, la donna ha cercato di allontanarsi, ma è stata bloccata. La stessa ha consegnato una borsa arancione all’interno della quale erano contenuti prodotti per l’igiene personale dal valore di 300 euro (14 testine per spazzolino, 20 deodoranti, 10 pacchi di lamette e altro). La merce è stata riconsegnata al supermercato e la donna denunciata in stato di libertà.