Basket Under 13: la Consolini batte Gela ed è capolista

Con la vittoria di ieri sera a Gela, contro Canguro, la Consolini Enna diventa matematicamente capolista del Campionato Federale Under 13 di basket.

Non un traguardo ma un punto di partenza per la squadra allenata da Francesco Milano che, dopo tanti allenamenti e tanti sacrifici, si prende il posto che le merita.

La vittoria di ieri, non proprio scontata, vista la perseveranza degli avversari che nell’ultimo quarto di gioco hanno provato il tutto per tutti per recuperare i nerarancio. Alla fine il punteggio finale del match è di 41 a 32 per gli ennesi.

Così il coach commenta lo stato di forma della squadra: “siamo abbastanza positivi e stiamo facendo bene, ma questo può essere anche un fattore negativo se molliamo la corda. Siamo la squadra che tutti vogliono battere ma i ragazzi sapranno dare il massimo anche nei momenti difficili così come fatto ieri nell’ultimo quarto di gioco. Adesso prepariamo il derby contro Roncalli”.

Mercoledì, infatti, si disputerà il derby contro Roncalli, partita che regalerà spettacolo visto l’ottimo momento delle due squadre.