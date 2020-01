Enna: “Stragi del Sabato Sera”, proseguono i controlli della Polizia

La Polizia di Stato, nella notte tra il 25 e 26 gennaio, nell’ambito dei servizi mirati di controllo per il contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, ha predisposto un dispositivo speciale di controllo, denominato “Stragi del Sabato Sera” che ha interessato i comuni di Agira e Leonforte.

Sono state impiegate 6 pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Enna e dei Distaccamenti di Catenanuova e Nicosia, unitamente a una struttura sanitaria mobile della Questura di Enna.

Sono stati effettuati accurati controlli su 60 veicoli e 81 persone, delle quali 60 (conducenti) con alcooltest. Di questi, 3 sono stati sorpresi alla guida di veicoli in stato di ebbrezza alcoolica e, quindi, deferiti all’Autorità Giudiziaria. Inoltre, sono state accertate complessivamente 6 infrazioni al Codice della Strada e si è proceduto al ritiro di 4 patenti di guida e di 1 carta di circolazione.