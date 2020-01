Calcio: il Mascalucia ne fa tre al Gaeta, l’Enna è penultima in classifica

Dopo il buon pareggio contro la capolista Paternò di domenica scorsa, di nuovo un risultato negativo per l’Enna che in casa, nella diciannovesima giornata del campionato di Eccellenza, perde 0-3 contro il Mascalucia San Pio X.

Partita praticamente a senso unico in favore degli ospiti che sono passati in vantaggio al 7’ con Belluso, raddoppio al 25’ con Di Maggio autore di un bel gol su conclusione dalla distanza. Terza rete del Mascalucia al 71’ con Randis su calcio di rigore. Poche le occasioni da gol create oggi dall’Enna.

Il Mascalucia San Pio X sale in classifica a quota 30 punti, l’Enna è invece penultima in classifica ferma a 10 punti.

Domenica prossima la squadra di Salvatore Brucculeri sarà impegnata sul campo del Santa Croce. La strada per la salvezza si fa adesso complicata.