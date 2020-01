Enna: il presidente della Compagnia Arcieri del Castello Campisi alla riunione del Consiglio Federale Fitast

Il presidente della Compagnia Arcieri del Castello Gaetano Campisi domenica 26 Gennaio parteciperà a Fossato di Vico, in provincia di Perugia, alla riunione nazionale del Consiglio Federale Fitast e a cui per la prima volta parteciperà un presidente ennese.

Verranno discusse alcune proposte inerenti il nuovo regolamento dei tornei nazionali di Arco Storico e verrà stilato il calendario del Campionato Italiano.

Il Presidente Campisi porterà al tavolo una serie di proposte che porterebbero il torneo di Enna del 4 e 5 luglio ad avere un’importante rilevanza nazionale.

Se queste richieste dovessero concretizzarsi tutto ciò avrebbe una rilevanza molto importante per tutta la città non solo da un punto vista storico, sportivo e culturale, ma anche turistico ed economico visto che in quei due giorni arriverebbero in città diverse centinaia di arcieri da tutta Italia con altrettante persone al seguito.

“Noi ci proveremo confortati dalla bontà del lavoro organizzativo svolto in questi anni apprezzato in tutta Italia – commenta Campisi – e sono fiducioso che Enna avrà un importante riconoscimento”.