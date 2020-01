Enna: Giorno della Memoria, il Comitato per i Diritti dei Cittadini ricorda gli ennesi coinvolti nei campi di concentramento

Il Comitato Promotore per i Diritti dei Cittadini di Enna, presieduto da Gaetano Vicari, ricorda, in occasione del Giorno della Memoria, in programma il prossimo 27 Gennaio, anche la città di Enna ha avuto chi ha sofferto nei campi di concentramento.

“Paolo ALVANO, classe 1921, – fa sapere Vicari – e il sottotenente Angelo TRANCHIDA, il primo preso dai tedeschi in Russia e liberato dai partigiani sovietici nel lager 352, il secondo internato in Germania nel campo di concentramento Ollag 83”.

Nel 2015, in occasione del 70″ anniversario della fondazione della Repubblica, a loro furono consegnati dal Prefetto ai familiari due medaglie d’oro, per interessamento proprio del Comitato promotore per i diritti dei cittadini.