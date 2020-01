Basket: la Consolini under 13 domina il match con Invicta capolista

Nel pomeriggio di ieri al palazzetto dello sport di Enna Bassa, i nerarancio della Consolini hanno superato la capolista Invicta CL con il punteggio di 56 a 39.

Inizia subito il match e nei primi minuti si assiste ad un combattimento ad armi pari. Un paio di punti da una parte e dall’altra, fin quando i nerarancio, seguiti dall’inesauribile coach Francesco Milano, si abbattono come un uragano sugli avversari.

“Abbiamo lavorato tanto in queste settimane per prepararci a questa sfida. Tanti sacrifici ma il bello è anche questo – dice soddisfatto Francesco Milano -. Loro sono una bella squadra e faccio i complimenti al collega Turturici. All’andata, a fine partita, eravamo già con la testa a questa partita. Abbiamo lavorato e ci siamo presi quello che meritavano. Ora siamo la squadra da battere e non possiamo abbassare la guardia nelle prossime partite”.

La squadra adesso deve recuperare le forze e le assenze per l’insidiosa trasferta di mercoledì sera a Gela contro il Canguro.