Piazza Armerina: 22enne arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Enna e del Commissariato di P.S. di Piazza Armerina hanno tratto in arresto M.G., di anni 22, privo di pregiudizi penali, per detenzione ai fini di spaccio di quasi 1 kg di marijuana.

I serrati controlli anche di natura preventiva e l’incessante attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti da parte degli investigatori della Polizia di Stato hanno permesso di assicurare alla giustizia negli ultimi giorni quattro persone, con arresti operati prevalentemente in alcune zone del territorio di Piazza Armerina.

Il controllo portato a termine nel pomeriggio del 20 gennaio 2020, aveva proprio come obiettivo principale M.G. che, da tempo, veniva monitorato dagli inquirenti in quanto notato più volte in compagnia di assuntori di sostanze stupefacenti.

La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire, tra le botti di vino situate in un garage della sua abitazione, quasi 1 kg di marijuana, divisa in sei contenitori, cinque in vetro e uno in plastica, e un bilancino di precisione.

M.G., a oggi, non era mai stato segnalato o arrestato dalle Forze di Polizia, anche se ha manifestato una certa conoscenza nell’attività illecita, circostanza questa che fa presupporre come non fosse alle prime esperienze. La droga, infatti, era ben celata tra le botti, ma pronta a essere prelevata, divisa, pesata e venduta o, comunque, ceduta.

Al termine dell’operazione di polizia giudiziaria, il ragazzo è stato condotto negli Uffici della Squadra Mobile dove il personale specializzato del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica ha effettuato in laboratorio una primissima analisi sulla sostanza stupefacente, attraverso un accertamento qualitativo orientativo.

Dopo le formalità di rito, il giovane è stato tratto in arresto, considerato l’ingente quantitativo di marijuana rinvenuta e sequestrata, e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Enna per le successive fasi del procedimento penale.

L’attività della Polizia di Stato di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti prosegue quotidianamente e i continui sforzi degli investigatori della Squadra Mobile e dei Commissariati di P.S. sono principalmente finalizzati a sottrarre al mercato la droga pronta per essere venduta ai giovani assuntori. E i risultati ottenuti nell’ambito dei servizi effettuati sul territorio, circa il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, derivano dall’aver sorpreso in flagranza di reato alcuni soggetti intenti a smerciare la droga, mentre per altri dal loro atteggiamento sospetto.