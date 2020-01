Caltanissetta: Sabato 25 Gennaio, convegno sul “Linguaggio del corpo” alla Casa delle Culture e del Volontariato.

Giorno 25 gennaio alle ore 17.00 presso la Casa delle Culture e del Volontariato di Caltanissetta, via Xiboli 310, si terrà un Convegno sul “Linguaggio del corpo – Come interpretare i gesti e le tipologie comportamentali delle persone che hai davanti”. L’obiettivo dell’incontro è quello di riportare l’attenzione sull’importanza della comunicazione non verbale nella realtà di oggi in cui si è persa la capacità di comprendere il prossimo attraverso l’analisi dei suoi gesti e dei suoi comportamenti.

L’idea di affrontare, in una chiave diversa dal solito, le dinamiche relazionali che si innescano, a volte inconsapevolmente, nel nostro agire quotidiano nasce dai relatori Dott.Antonio Arcuri, Dott.Alessandro Feliciangeli e Dott.ssa Debora Simona Butera.

Complici l’era digitale e la fretta con cui si instaurano i rapporti di oggi non si presta più la giusta attenzione a chi ci circonda.

Quando comunichiamo, infatti, non lo facciamo soltanto con le nostre parole ma anche attraverso il nostro corpo che manifesta, senza che spesso ne abbiamo coscienza, emozioni e pensieri. Se impariamo ad individuare e riconoscere i segnali di tensione, di gradimento e di rifiuto del nostro interlocutore possiamo dare vita ad una comunicazione più efficace in cui nulla viene lasciato al caso ed in cui ogni gesto e parola diventano uno strumento di comunicazione attiva.

Diventiamo abili a riconoscere le vere intenzioni degli altri, a scoprire un’emozione o una menzogna nascosta. Impariamo a capire si piacciamo o no a qualcuno e ad attirare positivamente l’attenzione.

Un viaggio alla riscoperta di gesti: lasciamo parlare il corpo!

INGRESSO LIBERO