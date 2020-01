Piazza Armerina: un nuovo arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente

Nel corso del week-end appena trascorso, gli Agenti del Commissariato di P.S. di Piazza Armerina in servizio di controllo del territorio hanno proceduto, sulla Strada Provinciale n.16, a fermare e controllare un’autovettura con a bordo 2 giovani, uno dei quali, con precedenti specifici, veniva trovato in possesso di due dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Gli operatori di polizia, ritenendo altamente probabile che presso la propria abitazione occultasse ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente, decidevano di proseguire l’attività con la perquisizione domiciliare, operazione che dava esito positivo.

Eseguite accurate ricerche presso tale luogo, infatti, venivano rinvenute 30 dosi di sostanza stupefacente (marjuana) già confezionate e altri 16 grammi di marijuana in una bustina di cellophane, oltre a un bilancino di precisione e 350 euro in banconote di vario taglio, probabile provento dell’attività di spaccio.

Per tali fatti, B.E., classe 1994, residente ad Aidone, dopo le formalità di rito presso gli Uffici del Commissariato di P.S. di Piazza Armerina, veniva tratto in arresto per la violazione dell’art. 73 del D.P.R. n. 309/90 (detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente) e, su disposizione della Procura della Repubblica di Enna, sottoposto alla misura custodiale degli arresti domiciliari in attesa delle ulteriori fasi processuali.

La sostanza stupefacente, il denaro e il bilancino sono stati posto sotto sequestro penale a disposizione della magistratura.

Si tratta del terzo arresto, in pochi giorni, effettuato dalla Polizia di Stato in quel territorio. Costanti e molti attivi vengono mantenuti i servizi preventivi e repressivi della Squadra Mobile e dei Commissariati di P.S. della provincia per contrastare e arginare il fenomeno in argomento.