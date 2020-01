Gela: sequestrate 2 società gestite da prestanome per un patrimonio di 6 milioni di euro, 3 arresti.

Dalle prime ore di questa mattina, i militari del Gruppo di Gela della Guardia di Finanza, unitamente al personale della locale Sezione di Polizia Giudiziaria, in forza di un provvedimento emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Gela, stanno eseguendo 3 misure cautelari personali, delle quali una di arresti domiciliari, nei confronti di altrettanti soggetti resisi responsabili di essersi fatti attribuire fittiziamente da uno dei sodali, la titolarità di due società commerciali ed eludendo misure di prevenzione di P.S..

Contestualmente si sta eseguendo un sequestro preventivo diretto di due società entrambe con sede a Gela (CL).

I dettagli dell’operazione saranno resi noti in una conferenza stampa prevista questa mattina0 presso la Procura della Repubblica di Gela, sita in via Rosario Livatino alla presenza del Procuratore Capo, del Sostituto Procuratore titolare delle indagini, del Comandante del Gruppo di Gela della Guardia di Finanza e del personale della Sezione di Polizia Giudiziaria del Tribunale gelese.