Enna: sette minicestisti della Consolini alla manifestazione regionale a Ragusa

Si è disputata domenica scorsa la manifestazione aquilotti e gazzelle di Minibasket a Ragusa. I nati e le nate nel 2009 e 2010 hanno gareggiato affrontandosi in quelle che vengono chiamate partite “3contro3 sprint”.

Presenti le provincie di Siracusa, Ragusa, Messina, Catania ed Enna.

Gli ennesi, accompagnati dagli istruttori Francesco Milano della Consolini Enna e Iole Morello della Grottacalda Piazza Armerina, hanno disputato un bel torneo vincendo parecchi mini-tempi in tutta la manifestazione.

“L’obiettivo delle manifestazione – spiega Francesco Milano, responsabile del settore Minibasket di Enna – non è quello di vincere ma di potersi divertire manifestando tanto amore per questo sport, condividendolo con gli altri bambini delle varie provincie”.

Milano si dimostra entusiasta anche per le convocazioni di 7 atleti su 12 della Consolini, scelti dalla commissione provinciale formata da tutti gli istruttori della provincia ennese.

“Questo testimonia il buon lavoro fatto in questi anni e la validità e l’efficacia del percorso che stanno seguendo i nostri bambini. Contento perché tanti sono i progressi ma perché principalmente immergiamo i bambini in un contesto a loro adatto, contesto nel quale condividono emozioni e sviluppano un apprendimento motorio che diventa facilitante anche per altri contesti, la scuola in primis”.

Tra i componenti della rappresentativa, ci sono i seguenti bambini della Consolini: Amato Giulia, Carini Giulio, Di Salvo Flavia, Ferrari Giulio, Garofalo Gabriele, Rabbene Federico e Tosatti Lorenzo.

“Siamo bene felici anche per le tante bambine che si stanno avvicinando ai centri di Minibasket. Giulia e Flavia, hanno scoperto da un paio di mesi questo sport e si stanno tanto impegnando apprendendo i fondamentali del gioco in pochissimo tempo. Come loro, tante altre bambine che a breve, dopo tanti allenamenti, faranno la loro prima comparsa in campo”.

A breve, il programma del Minibasket ad Enna e provincia si amplierà con il Campionato Esordienti (2008-2009) ed il Campionato Aquilotti, alternando anche manifestazioni per Scoiattoli (2011-2012) e Pulcini (2013-2014); insomma un ricco programma per il Minibasket con la speranza di vedere un domani questi giovani atleti nel mondo del basket “dei grandi”.