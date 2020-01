Enna: concorso di bellezza “La Scala della Moda”, ecco i nomi dei selezionati a Siracusa e Mantova

Continua a prendere forma l’edizione 2020 de “La Scala della Moda”, il concorso di bellezza del patron Giuseppe Pappalardo e del direttore artistico Joselito Pappalardo organizzato dall’associazione GentediDomani, che si svolgerà, come ormai da tradizione, ad Enna nel prossimo mese di Luglio.

In questi mesi numerosi sono stati i casting che si sono svolti in tutta Italia e altri se ne svolgeranno nel 2020.

Sette concorrenti sono stati selezionati recentemente a Siracusa che accedono così di diritto alla finale ennese. Si tratta di Chiara Benigno (16 anni di Palermo), Claudia Pecoraro (17 anni di Palermo), Cristina Lamanna (29 anni di Augusta), Giulia Marzana (14 anni di Rosolini), Ismaele Trumino (21 anni di Palazzolo Acreide), Gaetano Ippolito (25 anni di Augusta) e Enzo Di Mauro (28 anni di Floridia).

Altri sette finalisti sono stati selezionati all’interno del concorso nazionale “La Fotomodella Italiana” del patron Andy Giannet. Questi i nomi scelti dalla giuria: Federica Lega (17 anni di Siracusa), Yachemi Tornour (17 anni di Bordonecchia), Arianna Renica (17 anni di Castegnato), Anastasia Albarello (17 anni di Roveredo Di Guà), Camilla Canale (19 anni di Verona), Licia Zannoli (19 anni di Cesena), Vittoria Montella (14 anni di Terni).

“Ringraziamo – le parole di Giuseppe Pappalardo – i nostri partner Andy Giannet e Giusy Event per averci ospitato nei loro prestigiosi concorsi e per averci dato l’opportunità di selezionare validi concorrenti per la nostra finale”.

Il concorso “La Scala della Moda”, si ricorda, mette in palio i seguenti titoli: “Miss & Mister Moda Sicilia”, “Miss e Mister Gentedidomani” e “Miss e Mister Città di Enna”, oltre al ricco montepremi di cinque mila euro tra titoli, fasce, gioielli ed una crociera di cinque giorni sul Mar Mediterraneo.

Il concorso, inoltre, consentirà ad alcuni concorrenti l’accesso diretto ad altri prestigiosi concorsi di bellezza di livello nazionale come “Una ragazza per il cinema”, “Miss Venere”, “La Fotomodella Italiana”, “Mister Intimo e Miss Lingerie”, “Baby Model”, “Miss Italiana & Mister Italiano”, “Il + Bello” e “Miss e Mister Volto Italy”.

Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’associazione “Gente di Domani” (organizzatrice del concorso) all’indirizzo email presidente@gentedidomani.com oppure consultare il sito web www.lascaladellamoda.com.