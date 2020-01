Calcio: pari dell’Enna sul campo della capolista Paternò

Buon pareggio per l’Enna sul difficile campo della capolista Paternò nella diciottesima giornata del campionato di Eccellenza.

La squadra di Salvatore Brucculeri è stata raggiunta nel punteggio solo nel finale dopo essere passata in vantaggio al 7’ del primo tempo con Caputa. La rete del definitivo pareggio è stata siglata da Bontempo all’88’.

In classifica il Paternò rimane al comando con 43 punti, l’Enna è in piena zona playout con 10 punti.

Domenica prossima al Gaeta arriva il Mascalucia San Pio X.