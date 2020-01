Basket: derby under 13 alla Consolini, vittoria contro la Grottacalda

Inarrestabile la Consolini Enna, nel derby ennese contro la Grottacalda, nel Campionato Under 13 federale.

I nerarancio di coach Francesco Milano ottengono la quarta vittoria di fila e stanno con le zanne addosso alla capolista Invicta Caltanissetta.

Si vince facile con il punteggio di 66 a 29 e si conquistano altri due punti fondamentali prima del big match di domenica prossima proprio contro i nisseni. Buona prestazione da parte di tutti i giocatori della squadra ennese.

“Stiamo lavorando sodo e l’obiettivo è quello di arrivare in ottime condizioni mentali e tecnico-tattiche domenica prossima contro l’Invicta – dice Francesco Milano -. Sappiamo che dobbiamo giocare una buona partita ma dipende molto da noi e da come ci alleneremo prossima settimana. I ragazzi hanno un buon potenziale ma dobbiamo esprimerci al meglio”.

Al momento la Consolini si trova al comando con Invicta Caltanissetta che però deve disputare la difficile trasferta a Piazza Armerina contro la Roncalli.

Domenica 26 Gennaio gara, quindi, contro la capolista Invicta alle ore 10,30 al Palazzetto dello Sport di Enna Bassa.