Sicilia: turismo, in vacanza anche di inverno con Taste&Win.

Sabrina e Massimo arrivavano in Sicilia da Saint-Vincent (Valle D’Aosta), vincitori dell’edizione di Taste&Win legata alla presenza di Caltanissetta a Fico – Eataly word 2018.

Accompagnati dagli organizzatori di Taste&win, evento-concorso di promozione turistica che mette in palio vacanze siciliane, hanno iniziato il loro tour con una visita a Catania, Taormina, dove hanno già potuto ammirato i centri storico e le bellezze dei luoghi.

Snodo della vacanza come sempre è stata Caltanissetta, per la sua posizione geografica che rende agevole raggiungere ogni località dell’Isola. La realtà turistica nissena recentemente è stata premiata con un balzo nella classifica del tempo libero del Sole 24Ore, il cui merito è stato riconosciuto dagli operatori all’impegno dei privati, soprattutto con Taste&Win.

Ad ospitare e coccolare i vincitori durante l’intera vacanza è di ben 5 giorni è, appunto, il B&B Pian del Lago di Lucia Cosentino http://www.bbpiandellago.it/.

Grande entusiasmo hanno suscitato in Sabrina e Massimo ad Agrigento hanno potuto ammirare lo splendore della Valle dei Templi sullo sfondo di un paesaggio reso ancora più suggestivo dai colori regalati da una primavera siciliana anticipata, Caccamo con il suo Castello invece li ha immersi in un mondo fiabesco fatto di torri merlate e storie di principi di altri tempi.

Dopo pomeriggio di relax a nella meravigliosa Cefalù di inverno rientro a Caltanissetta, per poi continuare il a si è il tour tra Caltanissetta Enna e Caltagirone, per poi concludersi a Palermo.

Un’iniziativa coinvolgente e originale per come ha saputo associare linguaggi e strumenti non convenzionali a esperienze legate alle tradizioni popolari. Un’esperienza che ha permesso a tre diversi gruppi di persone di vincere e e continuare a vincere soggiorni a Caltanissetta, grazie anche alla disponibilità gratuita dei proprietari di alcune strutture ricettive e di ristorazione della città, quali: Beatrice Giammusso, Giacomo Fiocchi, Lucia Cosentino e Salvatore Vancheri e altri imprenditori della Città.

Immancabili e probabilmente indimenticabili anche i sapori della cucina siciliana, gustata e molto apprezzata in tutte le sue varianti così come le delizie gastronomiche locali. Ed infine l’ospitalità di quanti li hanno accolti Lucia e Suo Marito della struttura ricettiva di Caltanissetta alle persone incontrate durante il soggiorno. E’ stato proprio questo ad aver reso la loro vacanza indimenticabile, il sentirsi a casa ha reso il loro viaggio un’esperienza emozionale fatta di immagini, suoni, sapori, profumi, anima e calore tutti racchiusi in un saluto finale pronunciato poco prima di ripartire “arrivederci Sicilia”.

L’evento ha in definitiva mostrato che è possibile promuovere concretamente il territorio del Centro Sicilia, come testimoniato dalla crescente presenze di turisti durante la Settimana Santa. In tal senso, Uno@Uno, Kara Sicilia e la Pro Loco stanno lavorando per organizzare una rete di operatori locali volta a realizzare strategie per aumentare i flussi e dare una spinta positiva alla tanto auspicata destagionalizzazione.