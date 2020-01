Piazza Armerina: arrestato un altro pregiudicato per detenzione di sostanza stupefacente

Gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Enna e del Commissariato di P.S. di Piazza Armerina hanno tratto in arresto M.U., di anni 24, abitante a Piazza Armerina, per detenzione ai fini di spaccio di oltre 300 grammi di sostanza stupefacente.

Durante uno dei controlli effettuati nel centro storico del Comune di Piazza Armerina, gli Agenti della Squadra Mobile e del locale Commissariato hanno notato il pregiudicato che dialogava con un altro giovane. Avendo il sospetto che lo stesso potesse detenere droga da cedere al ragazzo, gli operatori provvedevano ad effettuare una peculiare verifica.

Considerato che il giovane era particolarmente agitato, gli uomini della Polizia di Stato lo sottoponevano a perquisizione personale, trovando nelle tasche dei suoi pantaloni due dosi pronte allo spaccio. Il ragazzo provava a sviare le indagini, riferendo che la sostanza stupefacente la deteneva per uso personale. I precedenti penali specifici del soggetto, però, portavano i poliziotti a proseguire l’attività di ricerca della droga presso la sua abitazione. Dopo avere effettuato una meticolosa perquisizione domiciliare, rinvenivano, celata in cucina, una busta con oltre 300 grammi di marijuana, oltre a materiale per suddividere in dosi lo stupefacente e una bilancia di precisione.

Al termine dell’attività di polizia giudiziaria, M.U. è stato condotto negli uffici della Squadra Mobile dove il personale della Polizia Scientifica ha effettuato una prima campionatura sulla sostanza stupefacente. Dopo le formalità di rito, tenuto pure conto dei numerosi precedenti penali in materia di stupefacenti, è stato tratto in arresto e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Enna per le successive fasi del procedimento penale.

La sostanza stupefacente, la bilancia di precisione e l’altro materiale sono stati posti sotto sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

A distanza di pochi giorni dall’arresto di uno spacciatore, l’attività degli investigatori della Squadra Mobile e dei Commissariati di P.S. ha permesso di assestare un altro colpo al traffico di sostanze stupefacenti in provincia di Enna.

L’attività di contrasto continuerà al fine di proteggere la salute dei sempre più giovani assuntori e sottrarre ingenti somme di denaro alla criminalità.