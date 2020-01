Enna: stage con Giovanni Mirabile per il coro Passio Hennensis

Arriva a Enna Giovanni Mirabile, pianista, direttore e didatta apprezzato a livello internazionale con la passione per il coro polifonico. Sarà in città sabato 18 e domenica 19 Gennaio per condurre uno stage di perfezionamento vocale e corale riservato a 70 coristi del coro Passio Hennensis.

Il corso si svolgerà in pieno centro storico, tra i locali del convento di San Giuseppe e il Teatro Garibaldi ed è organizzato della formazione diretta da Giovanna Fussone e presieduta da Gabriella Cammarata, corale che si prepara alle lunghe esibizioni di musica sacra del repertorio pasquale legate ai riti della Settimana santa ennese alle porte.

“Mirabile è uno straordinario musicista che tiene master in tutta Italia e che ci onora con la sua presenza e professionalità, – commenta il direttore Fussone – l’obiettivo del suo corso di perfezionamento è migliorare la capacità esecutiva, la vocalità e l’interpretazione del suono corale”.

Non solo impostazione vocale e intonazione però: “Abbiamo fortemente voluto Mirabile tra noi perché vogliamo metterci alla prova, misurare le nostre capacità e avere l’aiuto di un esperto, – aggiunge la presidente Cammarata – siamo sicuri che questa esperienza sarà per tutti noi un arricchimento musicale e umano”.

Presenti alla due giorni anche un gruppo di studenti del liceo musicale Napoleone Colajanni di Enna, guidato da Maria Silvia Messina, con il quale il Coro Passio Hennensis è convenzionato. A coadiuvare Mirabile sarà il giovane pianista ennese Antonio Menzo. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Enna.