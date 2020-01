Enna: un arresto per traffico di sostanze stupefacenti

Gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Enna hanno eseguito un provvedimento di cattura nei confronti di C.M., di anni 53, originario di Catania ma residente da molti anni a Enna.

A seguito dell’iter processuale conclusosi di recente, C.M. è stato condannato in via definitiva dalla Corte di Appello di Caltanissetta per traffico di sostanze stupefacenti, disponendo che lo stesso dovesse essere condotto in regime di detenzione domiciliare per scontare la pena residua.

Ieri, l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna ha trasmesso il provvedimento di restrizione della libertà personale alla Squadra Mobile che, nel giro di poche ore, ha individuato e assicurato alla giustizia lo spacciatore.

Gli Agenti della Squadra Mobile, dopo aver condotto l’uomo negli Uffici della Questura di Enna, hanno verificato, con il supporto del Personale della Polizia Scientifica, l’identità della persona e, dopo le ulteriori formalità di rito, dato seguito al provvedimento restrittivo per l’espiazione della pena di mesi 8 di reclusione in regime di detenzione domiciliare.

La Polizia di Stato ha così concluso tutta la vicenda che ha portato il soggetto a essere dichiarato responsabile e condannato in via definitiva.