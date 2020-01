Enna: Renato Valenti vicepresidente regionale SIMEU

Prestigiosa carica per un medico dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna.

Il dott. Renato Valenti è stato eletto vicepresidente del Consiglio Direttivo Regionale della Società Italiana di Medicina Urgenza (SIMEU).

Valenti è Direttore dell’Unità Operativa Complessa MCAU (Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza) dell’Ospedale Umberto I di Enna. Ha avviato da tempo, di concerto con la direzione dell’ASP di Enna, la rimodulazione funzionale dei locali destinati al Pronto Soccorso ampliandoli e incrementando lo spazio per gli assistiti, con ricadute positive sul miglioramento dell’accoglienza e dell’umanizzazione.

Di recente, grazie al protocollo d’intesa con la Croce Rossa Italiana, ha avviato la collaborazione con i volontari della sezione di Enna per il servizio di accoglienza presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Umberto I.