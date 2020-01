Calcio: il Rosolini vince ad Enna 0-1

Il Città di Rosolini espugna il Gaeta nella diciassettesima giornata del campionato di Eccellenza con il risultato di 0-1 e va in piena zona playoff, per l’Enna l’ennesima sconfitta (la quinta consecutiva in campionato). Gol partita siglato da Ricca alla mezzora del primo tempo.

L’Enna per metà ripresa è stata in superiorità numerica per l’espulsione (doppia ammonizione) del calciatore del Rosolini Franzino, ma non è riuscita a portare a casa il gol del pareggio.

Momento emozionante ad inizio gara con la società dell’Enna che ha onorato il ricordo del portiere del Rosolini Antonio Malandrino, scomparso tragicamente in un incidente qualche giorno fa.