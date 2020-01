Enna: commissione Museo del Mito, antropologi e ANPIA indignati

Pubblichiamo qui di seguito comunicato dell’Associazione Nazionale Professionale Italiana di Antropologia e Commissione Beni Culturali e Patrimonio di ANPIA in merito alla costituzione della commissione per il Museo Multimediale del Mito ad Enna.

“Apprendiamo – si legge nella nota – della costituzione di una commissione per mezzo di avviso pubblico nella città di Enna per la realizzazione del Museo Multimediale del Mito che avrebbe la missione di guidare il visitatore alla “scoperta dei valori simbolici, antropologici e storico-culturali” connessi al mito di Proserpina.

L’Associazione Nazionale Professionale Italiana di Antropologia (ANPIA), successivamente a una consultazione interna considera mortificante per la professione riconosciuta grazie alla legge 110/2104 che la competenza sui beni culturali di natura antropologica meglio detti come “beni demo-etnoantropologici” non richieda specificatamente la figura professionale di colleghi antropologi qualificati a ricoprire un ruolo di consultazione, studio, ricerca, tutela, valorizzazione e divulgazione, come sarebbe previsto in tema di beni culturali.

Ci indigna profondamente inoltre che una Pubblica Amministrazione richieda la costituzione di un organismo così importante volto all’organizzazione di uno spazio museale in modo gratuito. Le associazioni come ANPIA nascono a tutela dei lavoratori autonomi e dipendenti, a tutela delle competenze e delle abilità che meritano una corretta retribuzione.

Assistiamo ancora una volta a un’occasione di riconoscimento mancata. La cultura non può essere scambiata con il diletto e il passatempo, la passione individuale, richiede lavoro e competenze, esperienze accumulate nel tempo e tra diverse difficoltà tra cui quella di non vedersi riconosciuti nonostante una legge.

Il lavoro gratuito è una mortificazione e capita sovente nel mondo della cultura, sicuramente più che in altri settori.

Chiediamo una sospensione della Commissione e una riformulazione dell’avviso pubblico che tenuto conto dell’obiettivo del Museo del Mito, richieda figure professionali adeguate alla missione nel rispetto delle leggi sulla professione e un’audizione in Commissione Cultura.

Associazione Nazionale Professionale Italiana di Antropologia

Commissione Beni Culturali e Patrimonio di ANPIA”.