Sicilia: Oscar del Ciclismo 2019, i nomi dei premiati.

Sono stati premiati gli atleti, i dirigenti e le società sportive che si sono distinti nel ciclismo siciliano nell’anno 2019. Per celebrare tutta l’attività sportiva degli appassionati delle due ruote il Comitato Regionale Siciliano della Federazione Ciclistica Italiana, presieduto da Diego Guardì, ha delegato l’organizzazione al vicepresidente Calogero Rivituso, alla giornalista e responsabile della comunicazione Marcella Sardo e alla responsabile della segreteria Lorenza Glorioso.

Il pomeriggio del 5 gennaio 2020, a Caltanissetta, oltre 400 appassionati si sono riuniti per ottenere il meritato riconoscimento. Per arricchire l’evento e trasformare la premiazione in momento formativo e culturale, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, la mattina è stato organizzato il seminario “Comunicare lo sport: regole deontologiche e linguaggio tecnico”.

A entrambi gli appuntamenti è stata presente la vicepresidentessa FCI Daniela Isetti che, con la sua vicinanza e la sua testimonianza, ha saputo incitare atleti e dirigenti e spronarli a vivere stagioni sempre più coinvolgenti all’insegna della sicurezza, della parità e del rispetto delle regole. “Questa larga partecipazione dimostra un’ottima crescita del movimento ciclistico siciliano. Bisogna continuare ad andare avanti seguendo questo ritmo”.

“Siamo sempre più numerosi e la nostra famiglia cresce non soltanto di persone ma anche in professionalità – ha commentato il Presidente del Comitato Regionale FCI Diego Guardì -. Nell’anno appena concluso abbiamo organizzato diversi corsi per diventare istruttori o direttori di gara. Tutte qualifiche che consentiranno ai nostri atleti di raggiungere traguardi sempre più ambiti”. Il Presidente ha voluto pubblicamente ringraziare tutti coloro che hanno dedicato il loro tempo e le energie al FCI Sicilia e, in particolare, al Comitato Regionale, alla struttura tecnica e ai delegati provinciali.

Durante la premiazione, nell’auditorium “A. Bufalino” dell’istituto “A. Volta” di Caltanissetta sono stati consegnati riconoscimenti per la carriera a: GUARRELLA SALVATORE, CAMBRIA DOMENICO, PILONE SEBASTIANO, SCIANNA ANTONINO, VILLANTI VITO, TOSCANO SALVATORE, TIMPANO SALVATORE e agli sponsor CICLI FINA SRL e MULTICAR SPA – GRUPPO AMARU.

Il premio del Torneo Salvatore Rametta – Rosario Costa è stato assegnato a Andrea Alfio Bruno. Un riconoscimento che sancisce gli obiettivi raggiunti anche in ambito nazionale portando i colori della Sicilia al di fuori dei confini regionali. Il 16enne alle sue spalle ha una grande stagione: un bottino di 9 vittorie tra cui spiccano la Piccola Tre Valli Varesine, la gara di Cellio nel Vercellese, il Memorial Priolo a Bojano (Cb), e la Coppa Il Giglio di Montevarchi. Si è imposto a Palermo, Belfiore (Pg), Priolo Gargallo (Sr), Grammichele (Ct) e Monterosso Almo (Rg). E’ stato azzurro ai Giochi Olimpici della Gioventù di Baku, in Azerbaijan, chiudendo la prova in linea al settimo posto, mentre nel tricolore di Chianciano si è classificato in quinta posizione, dopo essere stato terzo al campionato regionale. Vive a Misterbianco e studia Informatica e Elettronica all’istituto Enrico Fermi di Catania, e passerà tra gli juniores il prossimo anno con il Team Franco Ballerini-Toscano Giarre diretto da Andrea Bardelli.

Sul podio della Coppa Sicilia Giovanissimi Fuoristrada sono arrivati: ZAMBUTO ALFONSO, IACONO DANIELE, NATIVO ENRICO, CINQUEGRANI FEDERICA, FASULO FLAVIA, VENTURELLA SIRYA, SORRENTI FEDERICO , FILIPPAZZO SIMONE , BURCHERI MATTEO ALDO , CIPOLLA BEATRICE , MICCICHE’ AURORA , GUARNIERI IRENE , ROMEO GIOELE, MORTILLARO , LEONE IVAN S., LA PORTA GIOVANNI , LARDIZZONE SARAH PANTELL, GARGANO ELENA , LIUZZI MARTINA KASMEN, RANDAZZO ANTONIO, OCCHIPINTI GIANMARCO , RANDAZZO VITO , MAZZEO MATILDE S., IACHETTA GRETA , RUSSO IRENE , BRUNO GIUSEPPE , TORO SALVATORE , GUASTELLA WALTER , AVONA VIOLA , MICIELI ALESSIA MARIA , GENNUSA DENISE , GRAVINA IGNAZIO, PROVENZANO FRANCESCO , BRULLO LUCA, PECE CHIARA, PALERMO NOEMI, VITNZA ALESSANDRA.

La classifica delle società per la Coppa Sicilia Giovanissimi Fuoristrada ha visto al vertice: GS MEDITERRANEO, RACING TEAM AGRIGENTO e BIKE & CO. RG – MTB EUROMOTOR TEAM.

Per il Meeting giovanissimi strada sono stati premiati: FAVA ANDREA, GRASSO GIUSEPPE, RIZO SEBASTIAN, CARBONARO LEONARDO, POLIZZI FEDERICO, PISANA CRISTIAN , BRUGALETTA EMMANUEL , POLIZZI LORENZO , IMBESI SALVATORE , CARUSO SALVATORE , SCIUTO SALVATORE , RANDAZZO ANTONIO , CARUSO SARA SAN GIACOMO , DISTEFANO AURORA , BOMBACI ALESANDRA , VERDIRAME MATTEO ALMO , BRUGALETTA ANGELO , LUCIA ANTONINO, GAROFALO LUDOVICA , FAVA GIOVANNI, MESSINA GIUSEPPE , TROVATO DANILO, INCATASCIATO SILVIA, MAIO MIRIAM.

La classifica dei Meeting giovanissimi strada ha premiato: SAN GIACOMO, PEDALE IBLEO RAGUSA e TEAM TOSCANO GIARRE.

Sono state consegnate le targhe per l’attività strada a: BRANCATO LUCA , CARMENI GIUSEPPE ALESSANDRO , TARANTELLO SALVATORE , CLAUDIO CHIAPPUCCI , BASILE ELIA , DI PRIMA CHRISTIAN , TELA RAFFAELE , GIUNTA CARMELO SAMUELE , SCIORTINO CARLO NORMANNA , BRUNO ANDREA ALFIO , CARUSO FRANCESCO , TORRISI MARCO , LA TERRA PIRRE’ SAMUELE, BONELLI CONCETTA, CENTAMORE CLELIA, CAMBRIA SARA e LUCIFORA MARIA CHIARA.

Per le scuole di ciclismo sono state consegnate le targhe alle due nuove realtà: “NONSOLOBIKE SCHOOL” e “SALVATORE RAMETTA”.

Per l’impegno profuso nello svolgere attività nel settore strada sono stati consegnati i premi a: MULTICAR AMARU’ – EQUIPE SICILIA, A.S.D. TEAM TOSCANO GIARRE, A.S.D. CICLISTI SOTTO IL VULCANO, S.S.D. CAMBRIA – DOCTOR BIKE 25, TEAM NIBALI , A.S.D. NORMANNA e A.S.D. IMPERO.

Per il settore paralimpico sono stati premiati gli atleti CARUSO FRANCESCA, MESSINA MARCO E PISANI MARCO e la loro società A.S.D. PEPPE MOLE’.

Per il campione regionale pista sono state consegnate le maglie a: LEONE PAOLO, BONELLI CONCETTA, SPADA ANTONIO , LEONE PAOLO , GIUNTA CARMELO SAMUELE ,CIPRIANO MANFREDI GIUNTA CARMELO SAMUELE e LA TERRA PIRRE’ SAMUELE.

Per la Coppa Sicilia XC hanno vinto: PONZIO GIUSEPPE A., FAZIO JOAN PEDRO A, RISPLENDENTE VINCENZO ANDREA , SAMUELE MARIA , D’ANGELO SAMUELE MARIA , LA PORTA ALESSIO A., MANGIONE FLAVIA MARIA, VOKRRI SONILA , MICIELI ANASTASIA , SCUDERI LIVIA , DIERNA GIULIA MARIA GIOVANNA , VITELLO CHIARA , BARBAGALLO GIUSEPPE A, REINA GIUSEPPE , DI MAIO VALERIO , BONCUORE GIUSEPPE , OCCHIPINTI LORENZO, MANCUSO GIANLUCA E OCCHIPINTI FEDERICA, STEFANO DAVIDE, FALCO ANTONINO, DI PRIMA MAURO, VIRGA ANDREA, ACQUAVIVA SALVATORE, MARCHICA DARIO, SCIRICA GIUSEPPE, MAGANUCO MASSIMILIANO, PRIVITERA ANDREA , FARNISI MIRKO,DI ROSA CELESTINA, TRUPIA VALERIA, MELILLI LAURA, MULE’ GIOVANI, SPARACIO LEOLUCA, SCIANNI GIOVANNI, BUTEAN LUCICA NATALIA, CARUSO GIORGIA , CUGNO ERIKA, FAZIO GIOVANNI , MELI GIOACCHINO , SAVARINO MASSIMO, MAGRI’ DOMENICO , RANDAZZO EMANUELE, PINTAUDI ALESSANDRO, MEZZASALMA GIANMARCO , GAROFALO VINCENZO MOTTA MARCO, MIGLIORE GIUSEPPE , LITTERI LUCA , MULE’ DOMENICO, TERRANOVA SEBASTIANO MONTELEONE GIANFRANCO , SPAMPINATO ALESSANDRO, DISTEFANO GIORGIO , MANNO BALDASSARE , GUARINO GIOVANNI, SALUSTRI LUIGI , NOCE GIOVANNI, GIARAMITA ANDREA, BONOMO SAVERIO GIUSEPPE, LIISTRO PAOLO , FICHERA GIUSEPPE, VENTURA GIOVANNI ,MARANO LEONARDO, CAVALLARO FILIPPO, GIBILISCO DANIELA ,ARRIA SARA ,RUSSO CARMEN ,SCALA MARIA , STRACQUADANIO IVANA.

Le società premiate per questa categoria sono: NONSOLOBIKE, TEAM RACE MOUNTAIN e BIKE & CO. RAGUSA.

Per la Coppa Sicilia XCM/XCP hanno vinto: VIOLANTE SIMONE, FICARA GIANLUCA, MARTORANA GABRIELE, VIRGA ANDREA , MARCHICA DARIO, ODDO MANUEL, FARNISI MIRKO PRIVITERA ANDREA , ZAGARELLA GIUSEPPE , TRUPIA VALERIA, MELILLI LAURA ,VENTURELLA DANILA, COCO RICCARDO, SCOLARO SANTI EMANUELE , MULE’ GIOVANI, GIACOPPO ALBERTO ,POIDOMANI GRAZIANO, MELI GIOACCHINO , PALMERI IRIS BUTEAN LUCICA NATALIA, D’AMICO GIANLUCA,BASILE GIORGIO ,RANDAZZO EMANUELE , DI PASQUALE CARMELO , MAIO MATTEO, MASTROPAOLO GIUSEPPE GAROFALO VINCENZO, MIGLIORE GIUSEPPE ,D’ANGELO MASSIMILIANO , ZACCARIA GIANLUCA, MONTELEONE GIANFRANCO, SPAMPINATO ALESSANDRO, BOSCARINO GIUSEPPE, MANNO BALDASSARE ,OLIVERI MAURIZIO, BAUDO SANTO , LANZAFAME MARCELLO, ZAPPALA’ GIOVANNI ,CAMPAILLA ANGELO, DI BELLA AGATINO GIUSEPPE GURRIERI CORRADO , MARANO LEONARDO , VENTURA GIOVANNI ,CAVALLARO FILIPPO , GIBILISCO DANIELA , MINERVINO MARIA LUCIA ANGELA, SIMPSON ELIZABETH ANN , BALLATO ROSARIA MARIA, PECORINO NUNZIA TIZIANA.

Le società premiate per questa categoria sono: LIOTRI ON THE ROCKS , A.S.D. MTB NOTO e BIKE & CO. RAGUSA.

La Trinacria Cross è stata vinta da: Messina Giuseppe, Boscarini Leonardo Libero, Infanti Carmelo Matteo, Pece Chiara, Lo Piano Dario, Fazio Joan Pedro, Motta Giuseppe, Bonelli Concetta, Iurato Andrea, La Porta Alessio, Ferlito Stefano , Vitello Chiara, Vitale Antonella, Di Martino Andrea, Pisana Carmelo, Lombardo Enrico, Bruno Andrea Alfio, Occhipinti Lorenzo, Mosa Richard Giuseppe, Occhipinti Federica, Di Stefano Davide, Lo Monaco Salvatore, Rotondo Lorenzo, Troia Ivan, Mulè Giovanni, Puzzo Giuseppe, Mina Pietro, Fortuna Corrado, Caruso Giorgia, Butean Lucica Natalia, Puzzo Davide, Lombardo Matteo, Italia Cristian, Gennaro Davide, Piccione Danilo, Interlici Giuseppe, Veneziano Gaetano, Gallo Alessandro, Magro Sandro, Spampinato Alessandro, Coco Alessandro, Terranova Sebastiano, Di Stefano Giorgio, Corpaci Claudio, Cappuccio Corrado, Salustri Luigi, Alescio Massimo, Savarino Giovanni, Liistro Paolo, Di Martina Carmelo, Calabrese Guglielmo, Di Rosa Gaetano, Neto Giuseppe, Sallustro Sabrina, Di Natale Giuliana, Mallia Valentina, Sirchi Isabella, Sidoti Arianna e Meli Alessandra.

Gli attestati per la partecipazione al Meeting Nazionale per giovanissimi sono stati consegnati a: NASCONDIGLIO ANDREA ,MORTILLARO IVAN , PORRELLO ANDREA , MESSINA GIUSEPPE , CARBONARO LEONARDO , BOMBACI ALESSANDRA , LA ROCCA SIMONE

PERRONE EDOARDO, BARTOLOTTA DANIEL, STAGNO SIMONE , MESSINA GIUSEPPE

MINARDI SAVERIO IVAN , BOMBACI ALESSANDRA , PERRONE EDOARDO , LA ROCCA SIMONE , CARUSO SALVATORE , CARUSO SARA , BARTOLOTTA DANIEL , VERDIRAME MATTEO , MISHKIN ARTEM , LUCIA ANTONINO, POLITO MIRCO , STAGNO SIMONE , FAVA GIOVANNI , MINARDI SAVERIO , TROVATO DANILO , FAVA ANDREA , CARBONARO LEONARDO e PISANA CRISTIAN.

Gli attestati per il circuito provinciale giovanissimi Palermo sono stati consegnati a: RIZZO LAERTE, SCHEMBRI FRANCESCO ,GARGANO ROSARIO,CINQUEGRANI FEDERICA , VENTURELA SIRYA , GRANATA SAMUELE ,GRANATA CLAUDIO , CRISANTI FRANCESCO , VINCENTIN DAVIDE ,MORTILLARO IVAN , ROMANA IVAN ,GARGANO ELENA ,LO RE GAIA , AGLIALORO PAOLO ,GUARNERI IVAN ,RUSSO IRENE , IACHETTA GRETA , GULINO CLARA , BRUNO GIUSEPPE ,GUASTELLA WALTER , CINQUEGRANI GABRIELE , GENNUSA DENISE, RANDAZZO ELISABETTA. , LA MANNA VIOLA , PROVENZANO , LAMPASONA FILIPPO ,SCAVUZZO SANTO, PECE CHIARA, GRIPPI SIMONE , MANISCALCO MATTIA e RAGUSA SALVO.

Le società premiate per il circuito provinciale giovanissimi Palermo sono: A.S.D. GS MEDITERRANEO, A.S.D. MADONIE BIKE, A.S.D. BIKE CALTAVUTURO, A.S.D. HYKKARA BIKE e A.S.D. JATO MOUNTAIN BIKERS.