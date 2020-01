Enna: la Consolini inarrestabile nel campionato under 13

I nerarancio della Consolini ottengono il terzo successo consecutivo nella quarta giornata di campionato federale Under 13 con il punteggio di 62 a 23. Una vittoria nel campo dei gelesi della Studentesca, regala i due punti in classifica dove al momento sono al comando aspettando il match dell’Invicta Caltanissetta.

I ragazzi ennesi, allenati da coach Francesco Milano, hanno sfoggiato una buona prestazione con un dato molto importante e significativo, ovvero l’essere andati tutti a referto.

“Ci stiamo muovendo bene – dice Francesco Milano – il gioco diventa sempre più corale e realizziamo sempre di più. C’è tanto da lavorare ma sarà un anno in cui i ragazzi faranno tanta esperienza e aumenteranno notevolmente il loro potenziale. Adesso però testa al derby di settimana prossima”.

Da evidenziare i 21 punti di Andrea Sacco, migliore marcatore del match.

I nerarancio saranno adesso impegnati prossima settimana nel derby casalingo contro Grottacalda Piazza Armerina, un’occasione per tutti gli appassionati per andare al Palazzetto.