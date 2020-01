Enna: la sede di Siciliacque verso la chiusura

La Segreteria Provinciale della Filctem Cgil, rappresentante dei lavoratori inquadrati nella categoria Gas Acqua per la Provincia di Enna, con rammarico comunica, attraverso una nota del suo segretario generale Alfredo Schilirò, che l’amministrazione della Società Siciliacque S.p.A. ha deciso di chiudere la sede di Enna e trasferire i lavoratori in altre sedi.

“A nostro parere – fanno sapere dal sindacato – il trasferimento comporterà un ulteriore impoverimento di questo territorio. Chiediamo pertanto un tempestivo intervento, per quanto di competenza, al fine di scongiurare il trasferimento del personale e la chiusura della sedi di Enna della Società Siciliacque”.