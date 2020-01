Enna: Epifania nel segno della beneficenza per il Kiwanis Club

Un momento di condivisione di alcuni valori come quelli dell’amicizia e dell’aggregazione, senza perdere di vista i problemi di chi sta peggio.

E’ stato questo il filo conduttore della serata dell’Epifania promossa dal Kiwanis Club Enna presieduto da Michele Trimarchi e che ha visto per due serate, quella di domenica 5 e lunedì 6 Gennaio, coinvolti in un noto ristorante di Pergusa tanti soci ma non solo, in altrettanti momenti conviviali.

Il programma dei due giorni ha visto per primo lo svolgimento di un torneo di burraco che ha visto la partecipazione di numerosi amici e soci del Club non solo di Enna.

Nella serata di lunedì, invece, si sono svolte due tombole il cui ricavato è stato destinato in beneficenza a delle associazioni di volontariato locali che operano nel sociale e che saranno individuate nelle prossime settimane.