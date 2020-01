Caltanissetta: il Sindaco incontra i cittadini sulla questione aumento tariffe sui rifiuti.

Il Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, a seguito delle polemiche e le reazioni nate tra i cittadini sulla questione legata all’aumento della tariffa Tari per le prossime annualità deciso dalla giunta comunale a fine anno che dovrà successivamente passare ed essere approvato dal consiglio comunale, ha deciso di incontrare i cittadini per approfondire le tematiche relative all’aumento delle tariffe per il servizio di raccolta e conferimento rifiuti. L’appuntamento è stato fissato per la giornata di martedì 14 Gennaio alle ore 17 presso il centro culturale polivalente Michele Abbate. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.