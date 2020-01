Barrafranca: denunciato ragazzo per guida sotto l’influenza dell’alcool

Anche in occasione dell’ultimo weekend festivo, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Enna ha predisposto un piano straordinario per il controllo del territorio, in particolare in termini di sicurezza stradale messa a rischio a volte quando, imprudentemente, la guida viene influenzata negativamente dall’assunzione di alcool.

Sono stati, infatti, rafforzati i controlli attraverso l’utilizzo dell’etilometro, al fine di garantire una circolazione stradale sicura e responsabile. Tale attività ha riguardato, soprattutto, le aree interessate dalla movida notturna e, quindi, maggiormente frequentate dai giovani.

I risultati conseguiti sono stati i seguenti: 123 automezzi e 155 persone controllate, 17 gli esercizi pubblici ispezionati, 12 le contravvenzioni al C.d.S. elevate, 74 le persone controllate poiché sottoposte agli obblighi di legge.

Nello specifico a Barrafranca i militari hanno denunciato un ragazzo di Barrafranca, poiché trovato alla guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza alcolica. Il giovane, infatti, nella notte tra venerdì e sabato, dopo aver causato un incidente stradale, sottoposto ad accertamento mediante etilometro, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,84 g/l. Vista anche la giovanissima età, è scattato l’immediato deferimento all’A.G. di Enna ed il ritiro della patente di guida.