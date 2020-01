Enna: cinquanta partecipanti alla manifestazione provinciale del Minibasket

Si è disputata domenica scorsa la manifestazione provinciale Aquilotti e Gazzelle di minibasket, organizzata dal Comitato Federale di Enna.

La manifestazione era rivolta a bambini e bambine nate nel 2009 e 2010.

Una cinquantina di giovani atleti erano presenti ieri alla manifestazione, nonostante il periodo ancora di festa.

Presenti alla manifestazione i seguenti centri Minibasket: Consolini di Enna, Roncalli e Grottacalda di Piazza Armerina e Sporting Club di Troina. A coordinare l’allenamento il Responsabile Prov.le Minibasket Francesco Milano e i due istruttori Maurizio Libro e Maurizio Barravecchia.

“Siamo contenti – dice Francesco Milano – di quello che stiamo vivendo in provincia con il movimento del Minibasket. Stiamo parlando di 4 centri minibasket attivi, più di 200 atleti e tante attività in programmazione. Siamo soddisfatti di essere presenti in tutti i campionati minibasket, in particolare Scoiattoli, Aquilotti e Esordienti. Questo significa che gli istruttori nei propri centri stanno davvero lavorando bene”.

Una commissione provinciale, formata dagli istruttori della provincia ha selezionato 12 bambini che rappresenteranno la Provincia di Enna, giorno 19 Gennaio alla Manifestazione Regionale di Minibasket a Ragusa.

“Molti bambini alla loro prima esperienza erano presenti perchè abbiamo dato la possibilità a tutti di poter dimostrare qualcosa anche in poco tempo ma comunque abbiamo focalizzato le attenzione su giovani che visioniamo da tempo. Non è stato semplice perchè anche altri meritavano ma alla fine sappiamo che ci saranno altre possibilità in futuro”.

Nella lista presenti 6 bambini della Consolini Enna, a testimonianza del fatto che il movimento ad Enna oltre che aumentare nei numeri, è sempre più una solida realtà.

I bambini selezionati sono: Tosatti Lorenzo, Carini Giulio, Ferrari Giulio, Rabbene Federico, Amato Giulia e Di Salvo Flavia della Consolini Enna; Libro Attilio della Roncalli Piazza Armerina; Bardarè Salvatore, Giunta Leonardo, Muscarà Federico, Asta Giulia e Lentini Aurora della Grottacalda Piazza Armerina.