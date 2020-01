Enna: ripresa l’erogazione idrica, possibili disservizi nelle forniture elettriche a causa dei danni del vento

ACQUAENNA informa che l’erogazione idrica è regolarmente ripresa in tutti i comuni interessati dall’interruzione delle scorse ore.

Tuttavia, i forti venti della scorsa notte hanno provocato una serie di disservizi nelle forniture elettriche che potranno comportare, quale conseguenza diretta, possibili disagi nella distribuzione idrica in alcune zone di Enna Bassa, Pergusa e Piazza Armerina, nelle more che l’Enel completi i vari interventi di riparazione.