Enna: emergenza vento. Il sindaco: “Invito alla massima cautela”

Gravi disagi in tutto il territorio provinciale a causa del forte vento. Difficoltà in quasi tutti i comuni, in particolare quelli della zona nord, ma anche nel capoluogo, dove alcune zone sono tutt’ora al buio.

Tanti gli interventi dei vigili del fuoco.

Il primo cittadino Maurizio Dipietro, attraverso un post su Facebook, raccomanda di evitare di uscire di casa se non strettamente necessario e invita, quindi, i cittadini alla massima cautela.