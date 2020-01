Enna: celebrata anche quest’anno la Befana del Carabiniere

Come ormai da qualche anno, anche questo 6 Gennaio è stata accolta presso la Caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri di Enna la Befana.

Ad attenderla una trentina di bambini e bambine figli dei militari in servizio nella nostra provincia, mentre a fare gli onori casa vi era il Comandante, Colonnello Saverio Lombardi.

Ai festanti bambini – dopo una ricca colazione servita nei locali della Caserma – sono state donate dalla Befana le calze con gli agognati doni, mentre a conclusione dell’evento allietato anche da una attenta e partecipativa animazione, è stato offerto l’immancabile zucchero filato.

Un’iniziativa, quella della Befana del Carabiniere, che suggella lo spirito di corpo anche tra le famiglie dei militari, chiamate a sostenere immancabili sacrifici in ragione del servizio quotidianamente espletato dagli appartenenti all’Arma.