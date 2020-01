Calcio: il Ragusa vince 2-0, per l’Enna la quarta sconfitta consecutiva

Comincia così come si era concluso lo scorso il nuovo anno per l’Enna.

2-0 la sconfitta maturata a Ragusa nell’anticipo della sedicesima giornata, la prima di ritorno, con i padroni di casa che hanno superato i gialloverdi con un gol per tempo, al 39’ con Lo Giudice e all’83’ con CessNignama.

Il Ragusa sale momentaneamente al secondo posto con 31 punti, l’Enna rimane ferma a 9 in piena zona playout. Per la squadra di Salvatore Brucculeri si tratta della quarta sconfitta consecutiva.

Domenica 12 Gennaio al Gaeta arriverà il Città di Rosolini.