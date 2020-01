Enna: denunciato studente per detenzione ai fini di spaccio di marijuana

Nel pomeriggio del 1° Gennaio i carabinieri della Compagnia di Enna hanno denunciato a piede libero un ventiseienne, catanese, studente presso l’università Kore di Enna, per detenzione ai fini di spaccio di 30 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Una pattuglia della Sezione Radiomobile – nel corso di un controllo della circolazione stradale che si inserisce nel piano di potenziamento dei servizi sul territorio disposto dal Comando Provinciale per la prevenzione dei reati in genere nel particolare periodo delle festività – ha intimato l’alt ad un’autovettura che proveniva dallo svincolo autostradale per immettersi in direzione del centro abitato.

All’interno dell’automobile, il conducente, unico occupante del mezzo, è apparso agitato e ansioso al controllo dei carabinieri che lo hanno quindi invitato a consegnare eventuali sostanze stupefacenti in suo possesso.

Così, spontaneamente, il giovane ammetteva ai militari di avere con sé della droga, all’interno dello zaino nascosto dietro il sedile. La perquisizione, estesa anche presso il domicilio di Enna Bassa, dove il giovane abita insieme ad altri studenti universitari, ha consentito di rinvenire due bilancini di precisione, usati per la pesatura della droga da immettere sul mercato illecito.

Già lo scorso 25 settembre, i carabinieri fermavano un altro studente universitario, anch’egli di origini catanesi, poiché colto in flagranza dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi od oggetti atti ad offendere. In quell’occasione, il giovane era stato sorpreso in possesso di marijuana, di un coltello a serramanico e di un’ingente somma di denaro in contanti della quale non era in grado di giustificare il possesso. Inoltre, presso il suo domicilio, i carabinieri avevano rinvenuto altri 60 grammi di marijuana, 1 grammo di cocaina, bilancini di precisione e altro materiale destinato al taglio e al confezionamento dello stupefacente.