Caltanissetta; le esequie di Padre Ivan Graci Venerdì 3 Gennaio nella Chiesa Madre di San Cataldo.

La Chiesa nissena è in lutto: don Ivan Graci è tornato alla Casa del Padre il primo gennaio 2020 nella Solennità di Maria Santissima Madre di Dio. Le esequie saranno presiedute dal Vescovo Mons. Mario Russotto, venerdì 3 gennaio alle ore 16.00 nella Chiesa Madre di San Cataldo.

Nato a Caltanissetta il 19 settembre 1977, era stato ordinato sacerdote dal Vescovo Mons. Mario Russotto il 27 settembre insieme a don Luca Milia e don Marco Paternò.

Aveva svolto il suo ministero sacerdotale come Vicario parrocchiale presso le parrocchie: Chiesa Madre in Campofranco, Santa Flavia, San Pio X e San Giuseppe in Caltanissetta, sant’Alberto Magno in San Cataldo e come parroco a San Domenico savio in San Cataldo.

Don Ivan aveva desiderato il sacerdozio con grande passione credente, superando tante difficoltà legate alla sua salute, devotissimo alla Madonna e vicino al carisma della Beata Madre Speranza, fondatrice delle Ancelle e dei Figli dell’Amore Misericordioso di Collevalenza.

Lo ha sempre accompagnato il sorriso e la gioia della fede che comunicavano spontanea simpatia ed empatia in tutte le persone che lo avvicinavano.

La sua giovane età ne rende particolarmente dolorosa la scomparsa per la Chiesa nissena e per il Vescovo che lo aveva ordinato presbitero e sempre accompagnato con paterna sollecitudine nel suo ministero pastorale.