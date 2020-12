2020, l’anno in pillole

Fra poche ore ci saremo lasciati alle spalle questo 2020 che nessuno di noi avrebbe immaginato così irruento, estremo e che non poche volte ha messo a dura prova i nostri nervi, oltre che la nostra stessa salute.

Era giusto il 31 dicembre di un anno fa, quando le agenzie stampa battevano una nota che parlava di “una polmonite sconosciuta” che stava imperversando in una altrettanto sconosciuta metropoli cinese… nessuno avrebbe potuto immaginare l’inferno che da lì si sarebbe scatenato.

Ed eccoci di nuovo alla notte di San Silvestro, con tutte le limitazioni del caso imposte dalla zona rossa. Nondimeno, in questa vigilia di attesa e speranza per un cambiamento di direzione – oggi più che mai – voglio ricordare con voi le tappe più difficili del 2020 in Italia e nel mondo, che abbiamo visto o vissuto, e che ci hanno provato, segnandoci nel profondo. Ma ai quali siamo riusciti a sopravvivere anche noi, in un qualche modo.

È il 23 gennaio quando il governo cinese impone la quarantena nella città metropolitana di Wuhan causata da un’epidemia di un nuovo ceppo di coronavirus, estendendo ben presto il provvedimento a quasi tutta la provincia di Hubei. È la prima vera quarantena di massa mai disposta finora nella storia dell’umanità, per il numero di persone coinvolte.

Il 26 gennaio le televisioni di tutto il mondo danno notizia della morte di Kobe Bryant, genio del basket NBA, tragicamente scomparso in un incidente aereo a soli 41 anni con la figlia adolescente Gianna Maria, anche lei giovane promessa del basket.

Sempre in America il 5 febbraio il presidente Trump viene assolto dal Senato dall’impeachment a suo carico.

L’11 marzo 2020 l’incubo coronavirus diventa concreta realtà, allorquando l’OMS dichiara che da epidemia il Covid-19 è ufficialmente diventato una pandemia.

La gente è smarrita, si cerca e si incontra nei gruppi dei social, canta dai balconi, fa torte e pizze a mai finire, fotografa tutto, documenta ogni attimo della “reclusione” in casa che è divenuta al tempo stesso ufficio, affetti, hobbies, svago. Che cosa significhi “lockdown” – perché l’italiana “clausura forzata” ci sembrava forse troppo da accettare – l’abbiamo ben compreso dal 9 marzo 2020 fino al 18 maggio 2020.

Ma il mondo è ancora nella sua notte più nera, allorché il 25 maggio a Minneapolis viene ucciso l’afroamericano George Floyd da parte di un poliziotto, e negli USA scoppiano le numerose proteste e ritorna l’incubo del razzismo.

È il 30 maggio quando la navetta spaziale Crew Dagon, realizzata da SpaceX in collaborazione con la NASA, viene lanciata come prima navicella americana con equipaggio realizzata con fondi privati, dopo la cancellazione del programma Space Shuttle, a raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale, e poi il 30 luglio quando ancora la NASA dà inizio alla missione Mars 2020, con l’intento di cercare primordiali segni di vita sul pianeta rosso. C’è speranza dunque che un’America buona e all’avanguardia esista; e il futuro nello spazio – crediamo – sarà la nostra illusione di riscatto.

Ma il 4 agosto due forti esplosioni ci risvegliano dal sogno improvvisamente: devastano il porto di Beirut, la capitale del Libano, provocando il crollo di molti edifici e causando oltre 200 decessi e 7000 feriti.

Intanto nella torrida estate di bagni e di sole, speranzosi che il covid-19 fosse ormai per tutti noi poco più che un brutto sogno, la mattina del 20 agosto l’attivista, politico e blogger russo Aleksej Anatol’evič Naval’nyj, che viaggiava assieme alla sua portavoce, Kira Yarmysh, su un aereo S7 Airlines in volo da Tomsk a Mosca manifesta d’improvviso i chiari sintomi di avvelenamento, costringendo l’equipaggio a un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Omsk. In coma viene trasportato a Berlino, dove le analisi tossicologiche daranno esito inequivocabile dell’avvenuto avvelenamento. L’Europa chiede inutilmente spiegazioni alla Russia, ma il diritto alla libertà di parola e di espressione in certi paesi evidentemente è ancora una chimera.

Finisce l’estate e ritorna l’incubo dei dpcm e delle Conferenze Stampa del premier Giuseppe Conte, attese quasi come una puntata di Beverly Hills 90210 al lunedì sera su Italia1, per noi adolescenti negli anni Novanta.

Quarantena, lockdown, igienizzante mani, sanificare, e poi l’immancabile mascherina, di tutte le tipologie, forme e colori, visiera, guanti, termoscanner, saturimetro, autocertificazione e distanziamento sociale e interpersonale sono diventate ormai la nostra grammatica prossemica del quotidiano.

L’anno si chiude con le tanto attese elezioni presidenziali americane il 3 novembre: dopo un’aspra e combattutissima battaglia mediatica Donald Trump deve ammettere, seppur con molte riserve, la propria sconfitta e passare le consegne della Casa Bianca a Joe Biden, già vice di Barack Obama, che sceglie per la prima volta come vicepresidente una donna, Kamala Harris. Che si presenta al discorso ufficiale vestita di bianco e come immigrata e donna dice alle bambine d’America di credere sempre ai propri sogni, come ha fatto lei col suo. È il sogno americano che ritorna, ma è anche quello inglese che avanza. La vigilia di Natale, il 24 dicembre, Boris Johnson raggiunge l’accordo conclusivo con l’UE, sulle modalità di uscita del Regno Unito da quell’Europa unita a cui la Gran Bretagna aveva aderito dal 1972. È Brexit.

In conclusione, vogliamo ricordare alcune delle personalità di spicco del mondo della cultura che ci hanno purtroppo lasciato nel 2020.

Nella musica abbiamo perso nel 2020 il compositore Ezio Bosso, il maestro Ennio Morricone, il batterista dei Pooh Stefano D’Orazio, Erminio Pepe Savalderi dei Dik Dik, gli americani Eddie Van Halen, leggendario chitarrista e fondatore dei Van Halen, il celeberrimo cantante country Kenny Rogers, e una icona rnb, soul e blues quale Bill Withers. E ancora la cantante e attrice francese Juliette Gréco, il catalano Pau Donés, voce degli Jarabe de Palo, e molti musicisti protagonisti della scena Jazz internazionale.

Nel teatro sono due straordinari interpreti delle scene a lasciarci nel 2020, Franca Valeri appena centenaria e Gigi Proietti, proprio nel giorno del suo ottantesimo compleanno, mentre nel cinema scompaiono oltre al regista Joel Schumacher anche Kirk Douglas e Sean Connery, i francesi Patricia Millardet (la famosa magistrata Silvia Conti nella celebre serie La Piovra) e Michel Piccoli (grande protagonista in Habemus Papam di Nanni Moretti), e gli italiani Flavio Bucci, Lucia Bosé, Gianrico Tedeschi, Daria Nicolodi e Corrado Olmi. In circostanze poco chiare viene a mancare pochi giorni fa in Lettonia – anche se le note stampa dicono per covid-19 – il regista sudcoreano pluripremiato Kim Ki-duk. Nella letteratura invece altra vittima del coronavirus nel 2020 è stato il maestro Luis Sepúlveda, che aveva contratto il virus in Portogallo, proprio mentre andava a ritirare un premio letterario. Ci hanno lasciato col 2020 anche i fumettisti Quino, inventore di Mafalda, e Albert Uderzo, uno dei due padri della serie di Asterix.

Nello sport se ne sono andati, in questo annus horribilis, due calciatori mondiali del calibro di Diego Armando Maradona e Paolo Rossi, e l’allenatore Gigi Simoni.

Nel giornalismo la Caporetto del 2020 vede lasciarci Giampaolo Pansa, Gianni Mura, Franco Lauro, Sandro Petrone, Claudio Ferretti, Giulietto Chiesa, Sergio Zavoli, Arrigo Levi, Gianfranco De Laurentiis, Alfredo Pigna, Pino Scaccia. Nella moda sono lo stilista Kenzo Takada e, proprio nei giorni scorsi, la giovane supermodella Stella Tennant e lo stilista francese Pierre Cardin. La lista è ancora molto lunga e non tutti sono morti di coronavirus, è chiaro. Molti sono scomparsi per tragiche fatalità, ma alcuni purtroppo perché vittime dei risvolti sociali e psicologici del lockdown, e quindi in ultima analisi degli effetti che ha avuto la pandemia sugli individui più fragili della società.

A ben vedere il coronavirus ha agito da livella implacabile, non risparmiando nessuno per identità religiosa, sessuale, età anagrafica, convinzioni pro-scienza oppure no-vax, atletici e con patologie pregresse.

In Italia i morti per covid-19 sono arrivati a quota 73mila, nel mondo 1milione e ottocentomila, e la curva del contagio scende ancora troppo lentamente per poter esultare, ma è il 27 dicembre 2020, quando inizia la campagna vaccinale in Italia e nei paesi UE, e la speranza ritrova nuovamente una sua strada.

E come si dice nella nostra città “Buona fine e buon principio”! Che sia davvero un nuovo inizio.

A tutti voi che ci seguite con affetto, e alle vostre famiglie, giungano i nostri più sinceri auguri di un Felice e Sereno 2021 da parte mia e della redazione di EnnaLive.

Giuliana Maria Amata