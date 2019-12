Mussomeli. frana nella SP38, messo in sicurezza il tratto stradale.

In data sabato ventotto dicembre duemiladiciannove, a seguito della segnalazione del Sindaco di Mussomeli, il Commissario Straordinario di questo Libero Consorzio Comunale dr.ssa Rosalba Panvini in merito all’evento franoso verificatosi nella strada provinciale 38 al km 10 si è attivato immediatamente presso la Regione Siciliana con l’interessamento del Presidente della Regione Siciliana Dr. Nello Musumeci e del Direttore della Protezione Civile Dr. Foti Calogero che ha prontamente effettuato un sopralluogo nel sito stradale. E’ altresì intervenuto il personale di questo Libero Consorzio Comunale Arch. Luigi Parrinello con la squadra di pronto intervento per porre in sicurezza il tratto stradale interessato. Trattasi di una situazione che fa parte di un movimento franoso del versante che ha creato un cedimento della sede stradale. Per intervenire necessitano opere a monte e a valle del cedimento che sono già in corso di progettazione da parte della Regione Siciliana. La situazione pertanto è attenzionata direttamente dalla Regione Siciliana. Le opere di che trattasi rientrano nel finanziamento di 12 milioni previsti per la sistemazione viaria della provincia. La Regione Siciliana sta attivandosi con ulteriori finanziamenti per la soluzione del problema.