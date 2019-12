Enna: sabato concerto di fine anno del corpo bandistico Città di Enna

Tutto pronto per il “Concerto di fine anno” del corpo bandistico Città di Enna, tra gli eventi natalizi offerti dal Comune, che si terrà domani sera alle ore 20 al Teatro Garibaldi, con ingresso gratuito.

Un programma interessante quello proposto dai quaranta elementi che compongono l’associazione musicale tra cui: Rossini, Bizet, Offenbach e i valzer tradizionali.

La banda di Enna svolge da sempre un’intensa attività concertistica, basti pensare ai tradizionali servizi da palco, svolti durante le festività religiose, durante i quali propone ai concittadini le sue migliori interpretazioni, che spaziavano dal genere classico – lirico a quello leggero – delle colonne sonore, sotto la guida del Maestro Luigi Botte.

Più volte durante l’anno si esibisce in concerti che ottengono un ottimo riscontro di pubblico.

Insostituibile il contributo musicale che la banda di Enna dà in termini folklorici ed emozionali all’interno dei Riti della Settimana Santa ennese e durante i festeggiamenti per la Patrona, Maria Santissima della Visitazione.

Il corpo bandistico, una realtà consolidata nel panorama siciliano e nella realtà ennese, non smette di attrarre aspiranti musicisti e accresce il suo vivaio. È recente l’arrivo di nuovi giovani elementi: il maestro Sofia Blandino (flautista), Ilenia Mancuso (sassofonista), Samuele Napoli (sassofonista), e il 14enne Manuel di Stefano (percussionista).

Lo scorso mese è stato inoltre rinnovato il consiglio direttivo, riconfermata Eleonora Rizza alla presidenza, mentre i nuovi membri sono: Giuseppe Di Gangi, Cristian Sproviero, Gaetano Privitelli, Loris Muzzicato.