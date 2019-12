Enna: nasce la Pro Loco Giovani

Nasce la Pro Loco Enna Proserpina Giovani, nuova organizzazione aperta a tutti i giovani che vogliono spendersi per la città, ai giovani che hanno delle idee su giornate a tema, giornate musicali, giornate d’arte, un nuovo tasello dell’enorme puzzle dell’Unpli riconosciuta dall’UNESCO per la salvaguardia dei beni immateriali.

“Il nostro cuore è come un puzzle non completo, – fanno sapere dalla Pro Loco – è per questo che cerchiamo l’incastro perfetto per completarlo. Ogni pezzo deve inserire se stesso nel grande puzzle e oggi uniamo un altro pezzo al nostro. Il primo incontro lo abbiamo volutamente realizzato nella sede culturale di Hennaion, la biblioteca degli artisti ennesi, perché per la rivalutazione di un territorio come Enna bisogna partire proprio dalla cultura, per questo ringraziamo Mario Messina per l’ospitalità. Della nascita di questo nuovo tassello ne siamo orgogliosi perché il futuro della nostra città è dei giovani e quelli di loro che si innamorano della città riusciranno a non abbandonarla mai”.

La Pro Loco Giovani avrà una sua autonomia organizzativa, nei prossimi incontri potranno già parlare degli eventi che vogliono mettere in atto in modo da stilare un calendario e pianificare i progetti.

I responsabili del progetto Giovani sono Antonio Messina e Gaetano Mazza, “solo per una semplificazione organizzativa – continuano dalla Pro Loco – ma ogni ragazzo sarà protagonista del progetto e potrà dare un apporto reale. Con questo atto dovuto nei confronti dei giovani vogliamo che siano proprio loro a riprendersi la nostra città, che si sentano protagonisti della vita di Enna”.