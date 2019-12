Enna: ragazzino autistico poliziotto per un giorno

Felice mattinata trascorsa da un ragazzino di 13 anni, S.M., affetto da “autismo”, che ha coronato il suo sogno di indossare i panni di poliziotto.

Il Questore della provincia di Enna, dr. Antonino Pietro ROMEO, accogliendo con entusiasmo la richiesta di un insegnante del ragazzo, ha dato indicazioni affinché il giovane, per una mattinata, potesse affiancare gli Agenti dell’U.P.G.S.P. in servizio di Volante e, salito a bordo della Pantera, ha interagito via radio con la Centrale Operativa e con il personale impegnato nei vari servizi istituzionali.

Il minore, accompagnato dai propri congiunti, ha dapprima visitato gli uffici del complesso “B. Giuliano” di Enna Bassa ed è stato attratto soprattutto dal parco auto, mostrando non solo particolare interesse ma anche una spiccata conoscenza della materia.

A conclusione della lieta giornata, non sono mancati doni e gadget offerti al gradito ospite dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Il giovane, calzando il berrettino della Polizia di Stato appena ricevuto in regalo, ha lasciato gli uffici visibilmente commosso, auspicando in futuro di poter trascorrere altri simili momenti.

Un momento di crescita e di concreta vicinanza alla gente da parte principalmente della Polizia di Stato.