Enna: avviso chiusura uffici Asp il 27 Dicembre

Venerdì 27 Dicembre gli uffici amministrativi dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna rimarranno chiusi.

La disposizione nasce dalla previsione della scarsa affluenza di utenza per il giorno a cavallo tra le festività del Natale e i successivi sabato 28 e domenica 29 Dicembre.

Sempre nella giornata del 27 dicembre, per intervento di disinfestazione e derattizzazione, saranno chiusi i servizi siti nei Presidi Sanitari di Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Valguarnera e Villarosa.

I Servizi di Continuità Assistenziale (Guardia Medica) e le postazioni del 118 non saranno interessati alla chiusura e rimarranno operativi.