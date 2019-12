Bossi sproloquia e dalla Lega sghignazzi e silenzi

Umberto Bossi sproloquia “giusto aiutare il sud ma a casa loro sennò straripano qui come gli africani” e tutti a ridere e a sghignazzare.

Il senatur non stava bevendo un buon bicchiere di rosso in una bella e confortevole taverna padana accanto verdi amiconi di merende infarcite di lauree albanesi o fondi, per così dire, impropri.

Stava tenendo il suo bel discorso al congresso federale della Lega Nord a Milano.

Ed era proprio a fianco di Matteo Salvini preoccupato quest’ultimo solo di tasteriare l’ennesimo post senza alzare gli occhi dal video.

Non è uno stupido ed ha capito immediatamente che il suo caro amicone padano gli stava propinando una bella insalata. Non si è unito ai sghignazzi, e questo gli fa onore al cospetto di tanti maleducati, ma non ha neppure risposto per le rime come avrebbe dovuto fare un vero leader nazionale.

E questo per chi sta al sud e ancora di più per i leghisti meridionali dovrebbe essere una sorta di peccato mortale.

Invece niente, nessuno si è sentito offeso, tutti hanno calato la testa supinamente.

Ho cercato disperatamente una reazione leghista targata Sicilia o Enna; ho trovato solo una serie di firme su un documento #processatecitutti.

Per il fango in faccia del “Senatur” nulla.

Che schifo. Che schifo. Che schifo.

Lo ripeto e lo scrivo tre volte ma non basterebbero mille volte.

Non punto il dito aprioristicamente contro chi ha fatto una scelta leghista, la democrazia è bella per questo è varia e c’è posto per tutti.

Punto il dito contro chi la propria identità di siciliano e di meridionale la ha svenduta e messa sotto il culo solo per poter cavalcare l’onda lunga che oggi Salvini può offrire. Un seggio in parlamento, in un consiglio regionale o in un consiglio comunale lavano ogni affronto.

Che schifo. Che schifo. Che schifo.

La storia anche recente racconta che il grande male della politica nostrana è stata la genuflessione ai diktat romani. Chi vuole cambiare tutto oggi ha solo spostato indirizzo prima Roma, adesso Milano con l’aggravante dell’insulto.

Ripeto non demonizzo i leghisti meridionali, alcuni sono pure cari amici. Ma non posso stimare chi non ha amore per la propria terra. E l’amore esige prima di tutto rispetto.

Al senatur consiglierei di andare a guardare dei video, non a leggere libri capisco che è stancante ed è uno sport da lui poco apprezzato. Mi riferisco ai numerosi servizi dello scrittore-giornalista Pino Aprile sul furto continuo che dal 1861 ad oggi le regioni del nord, con il consenso di Roma-ladrona, perpetrano ai danni delle comunità del Sud.

Se ha argomenti, cioè documenti, fatti seri e non insulti risponda.

Paolo Di Marco