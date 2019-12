Enna: le Sardine, “combattiamo tutte le forme di comunicazione politica aggressive”

Giovedì scorso, presso i locali dell’Associazione Mondooperaio, si sono riunite in assemblea le Sardine di Enna.

Si è discusso delle problematiche che investono il nostro territorio e delle iniziative da porre in essere di concerto con gli altri gruppi della Sicilia.

“Nelle ultime settimane – fanno sapere dal comitato 6000 Sardine Enna – le Sardine hanno scatenato una straordinaria energia, ribadendo ancora una volta la nostra autonoma soggettività, occorrerà molta pazienza per dare anche un’identità politica a questo fenomeno. Comprendiamo perfettamente la necessità di avere risposte ma, le stesse, possono maturare solo con il tempo e con la costruzione di un percorso condiviso che continuerà a rafforzarsi nelle prossime settimane. Indubbiamente le Sardine si sono riunite per combattere tutte le forme di comunicazione politica aggressive, che strizzano l’occhio alla violenza, verbale o fisica, online o offline. Convinti che problemi complessi richiedano un lavoro di approfondimento, anche e soprattutto per rispetto di un popolo che per troppo tempo è stato preso in giro dalla politica degli slogan, ci siamo dati appuntamento in assemblea dopo le festività natalizie”.