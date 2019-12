Barrafranca: sanzionato 29enne trapanese per possesso di stupefacente

Nella giornata del 18 dicembre, personale del Commissariato di P.S. di Piazza Armerina, diretto dal Commissario Capo Dott. Giuliano CIRALDO, ha sanzionato amministrativamente ex art. 75 D.P.R. 309/1990, L.A., classe 1990, residente a Trapani, per il possesso di un involucro di sostanza verosimilmente stupefacente del tipo marijuana del peso di gr. 0,7.

In particolare, la volante del Commissariato, impegnata nell’ambito di un controllo straordinario del territorio sulla S.P. 15, poneva a controllo di Polizia un’autovettura con a bordo cinque ragazzi, i quali con una manovra repentina, tentavano di eludere il controllo, ma venivano prontamente bloccati dal personale operante.

I passeggeri, tutti con precedenti in materia di violazione sulle leggi in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, si trovavano a Barrafranca per effettuare contratti in nome e per conto di una nota impresa del settore elettrico e del gas.

Nella circostanza, al giovane L.A., a seguito di perquisizione personale all’interno della tasca del giubbotto, gli veniva rinvenuto un involucro contenente lo stupefacente e di conseguenza veniva segnalato alla Prefettura U.T.G di Trapani quale assuntore di stupefacenti.